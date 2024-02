¿Se reconciliaron? Pamela López abandonó proceso de divorcio con Christian Cueva

21/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La letrada Claudia Zumaeta dejó impactados a todos tras confesar que Pamela López la dejó en visto cuando le preguntó sobre la fecha para poder iniciar los trámites de divorcio de acuerdo a la ley y prefirió emprender un vuelo a Europa, donde el futbolista Christian Cueva se encuentra.

¿No se divorciará?

La abogada se hizo presente en el programa 'Magaly TV: La Firme' y reveló que a pesar de que hace unas semanas Pamela López estaba completamente decidida a separarse del popular 'Aladino' por haberla engañado con Pamela Franco, ahora todo indica que prefirió dar marcha atrás.

Zumaeta explicó que tenía una fecha establecida para este 20 de febrero y reunirse con la aún esposa de 'Cuevita' para determinar los puntos para dar inicio al proceso judicial de separación del futbolista, pero se enteró por redes sociales que ella optó por viajar a Europa y no tiene ninguna comunicación con ella.

"Yo le mando un mensaje, le dije: 'En vista que vas a venir al estudio hay que pactar la fecha porque yo tengo diligencias para hacerte un espacio en la agenda y poder comunicarnos'. El mensaje fue dejado en visto. No hubo un gracias, un por el momento, no voy a continuar con el proceso o voy a tomarme un espacio porque voy a viajar", contó la letrada.

"Tácitamente, ya lo está diciendo. Si no contestas un mensaje, si no respondes o no tienes esa delicadeza de decir por ahora no o muchísimas gracias por el tiempo, ¿no?", indicó algo fastidiada por la decisión que tomó su defendida.

Confiado en ser perdonado

Además, la abogada detalló que en una primera reunión que sostuvo con Cueva, él se mostró demasiado confiado en que su esposa perdonaría su infidelidad y retomarían su vida como pareja, ya que anteriormente ya lo habría hecho, por lo cual le pidió que no comenzara ningún trámite de divorcio.

"Nosotros nos reunimos para hacer la propuesta y llegué a hablar del tema con él. Y para ser sincera, la postura que me dio a entender él fue que a su esposa ya se le 'iba a pasar' y que prontamente retomarían su relación. Ello me dejó un sinsabor, porque el jugador estaba muy seguro de lo que me decía", expresó Zumaeta.

¿Reconciliación en Europa?

Como se recuerda, el exjugador de Alianza Lima se encuentra en España para poder ser operado en la clínica del flamante traumatólogo deportivo, Ramón Cugat, y así poder mejorar su lesión en la rodilla que bajó su rendimiento en el fútbol.

Es por ello, que Pamela López sorprendió a sus seguidores con una foto compartida en su cuenta de Instagram donde daba a conocer que se encontraba en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, Francia, y a pesar de que no reveló los verdaderos motivos de su viaje, muchos consideran que se encontraría con 'Aladino'.

Es con esa publicación que su abogada Claudia Zumaeta se enteró de que su defendida viajó al extranjero, y no asistiría a la reunión que tenían programa y no iniciaría el proceso de divorcio con Christian Cueva, a pesar de que le fue infiel con la cantante de cumbia Pamela Franco.