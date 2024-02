¿Reconciliación a la vista? Pamela López llega a Europa tras separación de Christian Cueva

20/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López ha estado envuelta en polémica durante las últimas semanas luego de terminar su matrimonio de más de una década con Christian Cueva. Sin embargo, ahora ha viajado a París, por lo que muchos sospechan de una posible reconciliación con el futbolista peruano.

Recordemos que a finales de enero, López publicó un comunicado en el que ponía fin a su relación de 12 años con 'Aladino' y acusaba directamente a una cantante de cumbia como la culpable, que más tarde se confirmaría es Pamela Franco.

Pamela López llega a Europa

La una esposa de 'Cuevita' es muy activa en redes sociales y hace unas horas compartió una foto desde el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, Francia.

Fiel a su estilo, Pamela López viajó usando diversas marcas lujo, como una maleta personal de la exclusiva marca francesa Louis Vuitton, zapatillas Gucci y un abrigo similar a los de Max Mara para cubrirse del frío.

Pamela López en París

Aunque no colocó descripción alguna, en redes sociales se ha empezado a especular sobre el viaje de Pamela a Francia, justo cuando su aún esposo está en España desde hace aproximadamente una semana.

¿Para que viajó Cueva a España?

Según información brindada por el círculo más cercano de Christian Cueva, hace unos días el volante de la Selección Peruana llegó a Barcelona, España, con la finalidad de ser operado en la clínica del flamante traumatólogo deportivo, Ramón Cugat.

Como se recuerda, fue este el mismo médico que operó con éxito a Jefferson Farfán cuando todavía era jugador del Schalke 04, y que le recomendó someterse a un injerto de cartílago con el objetivo de que vuelva a las canchas después de 10 meses en rehabilitación.

No obstante, el ex Alianza Lima decidió no hacer esta nueva inversión y retirarse por la puerta grande.

Hasta ahora no se ha informado si el seleccionado nacional aceptó o no la oferta de Alianza Lima sobre pagar cierto porcentaje de la cirugía, así como de la rehabilitación, con la finalidad de acelerar su regreso a las canchas con miras a ser convocado a los entrenamientos por el torneo de la Copa América y los próximos partidos rumbo al Mundial 2026.

Es así que, Pamela López llegó a Europa luego de su ruptura con Christian Cueva e inmediatamente se han desatado rumores de una reconciliación.