¿Xoana González también fue afanada por Christian Cueva? Esto respondió la modelo argentina

Christian Cueva continúa en medio de la polémica debido a la gran cantidad de 'affaires' que tuvo con distintas figuras femeninas del espectáculo peruano pese a estar casado. En ese sentido, la polémica Xoana González decidió revelar si el futbolista intentó afanarla o no.

En una reciente entrevista con diario 'Trome', la modelo argentina no solo brindó detalles de su matrimonio con Javier González-Olaechea, hijo del actual ministro de Relaciones Exteriores, sino que se animó a contar si en algún momento el popular 'Aladino' buscó relacionarse con ella.

Si bien se sabe que el deportista contactaba por las redes sociales a estas féminas, Xoana dejó sorprendido a más de uno con su respuesta a tan contundente pregunta: ¿(Christian Cueva) te escribió en algún momento?

Según aclaró, él nunca intentó 'levantarla' debido a que, si eso pasaba, ella podría contarle a Magaly Medina y hubiera surgido una nueva polémica en el mundo del espectáculo peruano.

"No. A mí no me quiso 'levantar', creo que no lo hizo porque sabe que luego le cuento todo a Magaly (Medina), así que por eso no me ha escrito nunca", precisó la 'gaucha', quien por ahora se mantiene alejada de la farándula y enfocada en su OnlyFans.