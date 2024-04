¡Tajante! Edison Flores envía contundente mensaje a Alianza Lima por su partido ante Colo Colo

El atacante de Universitario de Deportes ('U'), Edison Flores, envió un contundente mensaje a Alianza Lima por su partido ante Colo Colo en la Copa Libertadores.

En declaraciones a la prensa en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el 'Orejas' le deseó suerte al 'compadre' y pidió que en su retorno al país traigan los tres puntos en disputa, no obstante, aseguró que será un compromiso complicado para los 'blanquiazules'.

Asimismo, Flores indicó que el partido de Universitario contra Botafogo no será sencillo, pero reiteró que el objetivo de los dirigidos por Fabián Bustos es sacar el mejor resultado posible.

"Estamos con la ilusión intacta de hacer un gran partido allá en Brasil. Será un partido importante, ante un gran equipo y hay que tratar de jugar de la mejor manera y poder contrarrestar sus virtudes. Hace tiempo no jugamos en sintética, no sabría decirte si es ventaja o no, igual vamos a tratar de dar lo mejor para conseguir un buen resultado", agregó.