¡Se sincera! Olinda Castañeda lanza reveladora confesión sobre vínculo con Christian Cueva

Christian Cueva continúa generando titulares. Muchas mujeres de la farándula peruana han sido vinculadas al pelotero, luego de que su aún esposa, Pamela López, mencionara en una entrevista una lista de infidelidades que él habría cometido. En aquel contexto, se mencionó a Olinda Castañeda, quien no ha tardado en pronunciarse al respecto.

Olinda Castañeda se sincera sobre Cueva

Pese a que no se encuentra en la lista de 'trampas', la 'Urraca' dejó entrever que Olinda estaría dentro de los affaires que habría logrado Cueva. Esto ha generado la molestia de Castañeda, quien decidió aclarar de una vez por todas el asunto.

Mediante un video compartido en sus redes sociales, ella apareció junto a su esposo, y negó rotundamente tener un vínculo sentimental o algún acercamiento con el pelotero.

Además, la exmodelo lanzó una confesión sincera, a fin de demostrar que no tiene nada que ocultar. Ella reveló que la única vez que oyó el nombre 'Cuevita' fue cuando su manager le propuso un viaje a Brasil, algo que ella asegura no haber aceptado.

"Supuestamente, dicen que yo he sido amante de Christian Cueva, lo cual no es cierto. La única vez que yo he podido escuchar y leer el nombre de Christian Cueva referente a mí es cuando su manager me escribió para decirme que si quería ir a Brasil y yo, ilusamente, le respondí si era para un evento, desfile. Pero, no, me estaba invitando de vacaciones a Brasil, a lo que yo le respondo que ahí no más, que no gracias, que se ha confundido" detalló muy indignada, asegurando que se está manchando su imagen.

Olinda y su esposo advierten sobre especulaciones

Evidentemente molesta, Olinda exigió que ya no la mencionen dentro de la controversia. "No me vinculen por favor con este señor. No tengo nada que ver, no lo conozco, no hay WhatsApps, no hay conversaciones, no hay nada. Dejen de mentir porque están machando mi imagen, mi matrimonio y no vale la pena", señaló.

Por su parte, su esposo, Christian Marcial, no dudó en defender a su pareja, y expresó su malestar con lo acontecido, advirtiendo que tomará acciones legales si los rumores contra Olinda continúan.

Cabe resaltar que la exmodelo lleva una vida muy distinta a la de su pasado en las pasarelas. Actualmente, ella forma parte de una religión cristiana, la cual hizo que se alejara de las pantallas y del medio del espectáculo.

De esta manera, Olinda Castañeda salió a aclarar de una vez por todas respecto al escándalo de Christian Cueva, negando tajantemente algún vinculo, pero revelando que hubo una peculiar invitación del pelotero, la cual rechazó.