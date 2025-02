Sebastián Britos enfrenta acusaciones de su expareja por no ser un buen padre: "Nunca le dijo te quiero"

05/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sebastián Britos, arquero de Universitario de Deportes, ha sido acusado por su expareja, Ivanna Caffaro, de no cumplir con su rol de padre. La denuncia surgió a raíz de varios conflictos familiares, incluido el trato con su hijo de 10 años y el incumplimiento en la pensión de alimentos.

En entrevista con 'Magaly TV, La Firme', Ivanna Caffaro relató con contundencia los problemas que enfrenta su hijo de 10 años debido a la ausencia de Sebastián Britos en su vida. Según Caffaro, el arquero de Universitario de Deportes no ha cumplido con su rol como figura paterna desde el nacimiento del niño.

"Padre es el que está, el que te contiene, el que te da amor, el que te escribe para ver cómo estás. Sebastián no está, no aparece ", expresó en 'Magaly TV, La Firme'.

Además, señaló que el futbolista nunca le dio muestras de cariño a su hijo, ni siquiera le dijo "te amo", lo que marcó una ruptura significativa en su relación con el menor.

Ivanna Caffaro también recordó cómo, tras su embarazo, Sebastián Britos se alejó de ella y comenzó una relación con otra mujer. "Cuando supe que estaba embarazada, él se fue con otra chica y desapareció . Se fue a jugar a Colombia", relató.

Según la mujer, incluso la nueva pareja de Sebastián Britos le pidió que abortara, asegurando que el hijo no sería querido por el futbolista. "Su pareja de ese momento me mandaba audios diciéndome que abortara, que ese hijo no lo iba a querer", añadió.

Otras acusaciones contra Sebastián Britos

Uno de los puntos más críticos en la denuncia de Ivanna Caffaro fue el reconocimiento tardío de Sebastián Britos sobre su hijo. Según Ivanna Caffaro, el futbolista no le otorgó su apellido hasta que el niño cumplió dos años, y su presencia en los momentos importantes de su hijo fue prácticamente nula.

"Nunca le dio amor, nunca le dijo te amo. No aparecía en sus cumpleaños, ni en el jardín, ni en el médico, en nada", afirmó Ivanna Caffaro.

Otro tema que genera conflicto entre ambos es la pensión de alimentos. Ivanna Caffaro señaló que el arquero de Universitario de Deportes se ha desentendido económicamente de su hijo, a pesar de sus responsabilidades.

Según ella, siempre es necesario obligar a Sebastián Britos a cumplir con su parte económica, y la situación se ha vuelto insostenible.

"Yo lo único que estoy esperando, desde hace cuatro días, es que su abogado se comunique con el mío, y no tenemos respuesta. Y viendo lo que está ganando, debería pasar un poco más, pero de él no sale nada. Ni la contención, ni el amor, ni lo económico. Siempre hay que obligarlo a todo", concluyó la expareja del futbolista.

Las acusaciones de Ivanna Caffaro han dejado en evidencia una serie de conflictos familiares con Sebastián Britos, quien enfrenta serias acusaciones por no cumplir con su rol de padre. La falta de presencia emocional y económica, sumada a la denuncia por no reconocer a su hijo a tiempo, ha generado una fuerte tensión entre ambos.