¿En problemas? Ana Siucho rompe su silencio tras ampay de Edison Flores en yate con "amigas"

El matrimonio de Ana Siucho y Edison Flores vuelve a estar en el 'ojo de la tormenta' tras el ampay del futbolista en una fiesta en yate con "amigas". Es por ello que la esposa del 'pelotero' de Universitario de Deportes no pudo evitar ser consultada sobre cuál es la situación actual de su relación.

Ana Siucho llegó al aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, luego de su viaje por Estados Unidos y no pudo evitar las cámaras de los reporteros de Magaly Medina para responder si es que tenía conocimiento de las fiestas que el popular 'Orejitas' Flores realiza sin ella, como la última en altamar donde fue captado con amigos y en especial, rodeado de mujeres.

La doctora de profesión aseguró que ella sabía sobre todo lo que hacía su esposo y descartó que exista una crisis en su relación y mucho menos que ambos estén solo aparentando ser un matrimonio feliz.

"Señor discúlpeme... Como pareja y como padres, señor. No entiendo por qué su pregunta", sostuvo de forma tajante Siucho. Al volver a ser cuestionada sobre la veracidad del amor que profesan en sus redes sociales y ante el público, la pareja del 'pelotero' señaló que solo serían "malos rumores": ""so me dicen, un rumor... Claro que sí (Todo sigue normal)".