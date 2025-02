Jean Deza se disculpa y desmiente acusaciones de feminicidio: "En ningún momento quise matarla"

05/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jean Deza rompió su silencio tras la audiencia en la que se le investiga por el presunto delito de feminicidio por agredir físicamente a su expareja, Gabriela Alava. El futbolista pidió disculpas públicas y rechazó las acusaciones, asegurando que nunca tuvo la intención de hacerle daño.

Audiencia de prisión preventiva contra Deza

El pasado martes 4 de febrero, Jean Deza enfrentó una audiencia en el marco de la investigación por presunto feminicidio tras ser acusado de agredir físicamente a su expareja, Gabriela Alava, durante las celebraciones del Año Nuevo 2025.

Tras la denuncia de la modelo, la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para el futbolista, y durante la audiencia, el Ministerio Público expuso sus argumentos ante el Poder Judicial. Durante más de dos horas, los abogados del Ministerio Público y la defensa de Jean Deza presentaron sus argumentos ante el juez.

Jean Deza pide disculpas a Gabriela Alava

Mientras tanto, en una rueda de prensa posterior, Jean Deza se mostró arrepentido por los hechos ocurridos y pidió disculpas públicamente a Gabriela Alava.

"Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido. Le pido las disculpas públicas a ella porque sé que he fallado. Vamos a ver qué determina el juez", afirmó el futbolista.

Asimismo, aseguró que no tiene intenciones de huir del país, ya que, como medida cautelar, tiene un impedimento de salida por nueve meses. "Cómo me voy a ir si tengo 9 meses de impedimento de salida. No puedo y no necesito fugarme", explicó Jean Deza, refiriéndose a los trámites judiciales que se están llevando a cabo.

Deza desmiente acusaciones de feminicidio

Al abordar las acusaciones más graves, Jean Deza negó haber tenido la intención de agredir a su expareja de forma tan extrema. " En ningún momento quise matarla, no soy un asesino ", afirmó tajantemente.

También reveló que está recibiendo ayuda psicológica, reconociendo que su comportamiento no es el adecuado: " Estoy llevando ayuda profesional. No estoy bien . Acepto que estoy mal, que estoy enfermo", expresó el futbolista.

Jean Deza también hizo alusión al tratamiento que está recibiendo y aseguró que está trabajando en su salud mental. De esta manera, el futbolista mostró signos de querer afrontar las consecuencias de sus actos y buscar un cambio en su vida personal.

Tras su declaración pública, Jean Deza se disculpó con Gabriela Alava y desmintió las acusaciones de feminicidio, aclarando que enfrenta la situación con arrepentimiento, está recibiendo ayuda profesional y aseguró que no tiene intenciones de huir del país.