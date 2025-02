Shakira en Lima: Así fue el impresionante concierto de la cantante en el Estadio Nacional

Contra todo pronóstico, Shakira logró presentarse en su esperado concierto. Desde el Estadio Nacional, la cantante colombiana ingresó en compañía de su elenco de baile, ante la presencia de miles de fanáticos. Con un recinto totalmente lleno, la estrella de la música inició su show saludando emotivamente al Perú entero, tras recuperarse de una dificultad en su salud.

"Buenas noches Lima", fueron las primeras palabras que mencionó la cantante tras pisar el escenario, desatando furor entre los asistentes. Uno de los primeros temas que interpretó Shakira fue el icónico tema 'Estoy aquí', emocionando a más de un seguidor. "Estoy aquí, Perú", expresó la colombiana, haciendo referencia a su presencia en nuestro país a pesar de las adversidades. Fanáticos compartieron una transmisión en vivo desde TikTok.

"No saben que placer es estar aquí. He extrañado al Perú, ¡14 años sin verlos! Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme. En las buenas y en las no tan buenas. Los quiero mucho. Definitivamente, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada", expresó Shakira al público.