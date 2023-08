Shirley Cherres revela romántico vínculo con un presidente del Perú: "Usé la banda presidencial en hilo dental"

La tercera entrega del programa 'Café con la Chévez' tuvo como invitada a la reconocida exporrista Shirley Cherres, quien no se guardó nada al revelar detalles íntimos de su trayectoria en el mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que más ha dado que hablar es la sorprendente confesión sobre un amorío con un presidente peruano, en la que incluso llegó a usar su banda presidencial.

En el transcurso de la entrevista, Shirley Cherres despejó dudas y aclaró que no se trató ni de Pedro Castillo ni de Alan García, dos presidentes que quedaron descartados de su lista de encuentros.

La exporrista reveló que los encuentros con este presidente se llevaron a cabo en un hotel privado de Lima, donde el político la llenó de elogios y detalles románticos.

"Todo fue A1 desde que ingresé, lleno de rosas, romanticón, hubo poemas, desfilé con la banda, todos los presidentes cargan su bandita, aunque no lo creas, pero yo me la puse pues obviamente con un hilo dental rojo nada más querida", compartió con cierto tono de picardía.

Shirley Cherres fue enfática en destacar que esta experiencia no ocurrió en un hotel común, sino en un lugar privado, lejos de la mirada pública.

"Salí con ese presidente, su 'autosecuestro' tres noches en un privado en Lima, no fue en un hotel pues, los dos públicos no se podría", afirmó.

El color rojo se convirtió en un detalle distintivo del expresidente con el que mantuvo este amorío, y Shirley Cherres aprovechó para revelar:

"He sido presidenta por tres días. Su color favorito era el rojo. Tenía su mano derecha, él era el que hacía todo, hablamos y bacán. Lo hice porque quise, yo quería con él. Si lo ves dices, 'pobrecito', pero no, era bravo. También he salido con congresistas, yo no miro abajo pues jajaja".