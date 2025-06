¡Sigue de capitán! Patricio Parodi regresó a nueva temporada de 'Esto es Guerra': "Es distinto, ya no es lo de antes"

Patricio Parodi vuelve a la nueva temporada de 'Esto es Guerra' (EEG) tras medio año alejado de las cámaras. El chico reality no pudo evitar asegurar que encuentra el reality con nuevos cambios que lo dejan entrever como "ya no es lo de antes".

La noche del miércoles 11 de junio fue la fecha especial para los seguidores del programa reality 'EEG', ya que pudieron conocer quiénes serán los integrantes de la nueva temporada 2025. Nuevos rostros, viejos ídolos y sorpresas inesperadas marcaron el inicio del espacio televisivo, prometiendo alianzas y emociones intensas en cada episodio.

En un inicio se reveló que los equipos serían La Nueva Generación y los Históricos, que estarían liderados en la conducción por Renzo Schuller y Katia Palma. Sin embargo, la sorpresa de la noche fue descubrir el inesperado retorno de Patricio Parodi, quien no tardó en recibir la cinta de capitán ante el pedido y reclamo de sus fanáticos en redes sociales por su trayectoria en el reality.

Al recibir la banda, la expareja de Luciana Fuster no dudó en señalar: "Espero aportar con mis dotes de experiencia... Espero que no le moleste a ninguno que yo sea el capitán, al final para mí la voz y el voto lo tenemos todos. Aquí todos lideramos".

Detrás de cámaras y tras revelarse quiénes serían los nuevos compañeros de Patricio Parodi en la competencia, el chico reality fue abordado por la prensa y consultado sobre si estaba emocionado de volver al set de Pachacámac para protagonizar los distintos juegos de fuerza y conocimiento.

'Pato' Parodi sorprendió al atinar a señalar que se encuentra tranquilo porque la competencia parece que será fuerte y que si lo sienten como desanimado era porque para él ahora el espacio es "distinto" y "no lo de antes", recordando que algunos contratiempos vividos en la temporada pasada.

"(Has venido con otro ánimo) Para mí, todo esto ya es distinto, ya no es lo de antes. El año pasado cerré un capítulo bonito, fueron 11 años de EEG, del programa que me abrió las puertas, que conseguí todo lo que hoy en día puedo conseguir", señaló para 'América Espectáculos'.