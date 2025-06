Rosángela Espinoza se enfrenta a Said Palao y Gerardo Pe le lanza misil: "Le voy a pasar el número de Yahaira"

12/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gerardo Pe se unió al streaming en vivo de Esto es guerra y no se guardó nada. Junto a Yaco Eskenazi y Jazmín Pinedo, comentó la bronca entre Rosángela Espinoza y Said Palao, pero lo que encendió las redes fue su sarcástico comentario sobre Yahaira Plasencia, con quien la 'Chica selfie' tiene una vieja rivalidad.

El dardo de Gerardo Pe a Rosángela Espinoza

Después de que Esto es guerra se enlazara en vivo con el canal de streaming de América TV, la lengua de Gerardo Pe no tuvo filtro. El conductor de Good Time soltó su opinión sobre la discusión entre Rosángela Espinoza y Said Palao, y dejó claro que la actitud de la 'Chica selfie' no le pareció la más adecuada.

Pero eso no fue todo. Lo que realmente encendió las redes fue su sarcástico comentario sobre Yahaira Plasencia, la cantante peruana con la que Rosángela Espinoza tiene una rivalidad de años, y todo por una pelea que quedó grabada en la memoria de los fans de Esto es guerra.

"Un poquito bajo lo que está haciendo Rosángela, pero bueno. Cosas son cosas. Nada más voy a decir. Es más, le voy a pasar el número de mi amiga Yahaira a Said. Estoy asado. Saca la vuelta", soltó Gerardo Pe, desatando la risa de muchos y la indignación de otros.

Rosángela Espinoza, obviamente, no se quedó callada y le respondió en vivo: "Tantos talentos, talentos de verdad y contratan a una persona que me está faltando el respeto en este momento. Yo no te conozco Gerardo así que ubícate. Yo no te estoy faltando el respeto. Así que respetos guardan respetos. Que puedo esperar de una persona que no conozco".

La fuerte discusión de Rosángela y Said

Pero, ¿por qué discutieron Rosángela Espinoza y Said Palao? La cosa se puso picante en el set de Esto es guerra después de que el esposo de Alejandra Baigorria desmereciera el triunfo de los integrantes de la Nueva Generación en la pretemporada del reality.

Sin embargo, la discusión subió de nivel cuando Rosángela Espinoza metió a Alejandra Baigorria, la esposa del 'Samurái', en medio del pleito. Y eso, Said Palao no lo perdonó.

"Tú me puedes decir todo lo que quieras, Rosángela, pero acá no metas a mi esposa ni temas personales (...) Que sea la última vez que la menciones porque, sino yo también me puedo meter con gente externa que no tiene nada que ver en el programa y decirte lo mismo. Me parece bajo meterse con mi esposa. Ubica tus comentarios", expresó Said.

Con su estilo directo y sin filtros, Gerardo Pe no solo reaccionó a la tensión entre Rosángela Espinoza y Said Palao, sino que encendió las redes al mencionar a Yahaira Plasencia, reviviendo así una de las rivalidades más comentadas del espectáculo.