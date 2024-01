¡Sin piedad! Giuliana Rengifo confiesa que vendió el regalo de un fan enamorado: "Por 500 soles"

Giuliana Rengifo se presentó recientemente en un conocido programa de espectáculos para hablar de sus proyectos musicales y otros detalles que marcaron su trayectoria como artista.

Durante la última edición de 'Todo Se Filtra', la cantante de cumbia sorprendió a todos los presentes al revelar las diversas propuestas que ha recibido durante toda su carrera musical.

Así pues, inició contando que desde hace bastante tiempo tiene un fanático que busca tener algo más que una amistad con ella debido a que incluso le ha ofrecido un anillo de compromiso; sin embargo, le dejó en claro que se encuentra bien estando soltera.

"Me han ofrecido ahora último anillo de compromiso y casarse conmigo, pero no quiero. Es un fan de hace muchísimos años, lo conozco, él siempre insiste pero yo he dicho que no, estoy bien soltera", inició diciendo.