"Subí una foto coqueta y...": Canchita Centeno revela que HISTÓRICO de Sporting Cristal le escribe

Este viernes 21 de febrero, la popular locutora Canchita Centeno visitó el set de 'Contra el tráfico' para conversar de todo con Ricardo Rondón. La exparticipante de 'El gran chef: famosos' se pronunció sobre sus proyectos, sus futuros trabajos y sorprendió a más de uno al revelar detalles no conocidos sobre su vida amorosa.

Para comenzar, la también comediante dio a conocer que un exjugador de Sporting Cristal le escribió a sus redes sociales luego de publicar una foto 'hot' cuando viajó a la selva, específicamente a Tarapoto.

Durante esta extensa y divertida charla con Ricardo Rondón, Canchita Centeno aseguró que al exfutbolista que mencionó es Erick Delgado. Según su versión, el otrora portero celeste le viene escribiendo en las últimas semanas, pero no pudo contestarle debido a que estuvo participando en 'El Gran Chef: famosos'.

"Subí una foto coqueta de mi viaje a Tarapoto y él me escribe, me comentó la foto por interno, me preguntó como estoy y si ya tengo tiempo libre porque cuando yo estaba en la temporada no se tiene vida. Me escribía y me dejaba en visto y como ha visto el 'chongo' con Lucciano (Mazzeti) ha servido para despertar", dijo entre risas.