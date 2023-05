Swedish House Mafia: El grupo de música electrónica llega al Perú por primera vez

08/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Swedish House Mafia confirmó este lunes ocho de mayo un concierto en nuestra capital, siendo también la primera vez que los artistas suecos pisen suelo peruano. Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso retornan a los escenarios con su nueva gira "Paradise Again''.

Ellos prometen una noche llena de adrenalina y pasión para sus fans. Entérate aquí la fecha y lugar de este gran evento, que definitivamente se perfila como uno de los más esperados por aquellos amantes de la música de este género.

¿Cuándo se presentarán?

Esta mañana, la productora encargada del concierto, Masterlive Perú, hizo un anuncio oficial mediante sus redes, confirmando así la llegada de la agrupación.

La reunión del grupo más épico y exitoso de la música electrónica encenderá Lima! Por primera vez llega al Perú, Swedish House Mafia, la reunión musical del género más ambiciosa de todos los tiempos hará de la noche del viernes 3 de noviembre, una que jamás volverás a vivir, se lee en el comunicado.

Más tarde, a través de su página oficial de Twitter, el trío sueco anunció que su presentación se llevará a cabo este tres de noviembre del presente año, en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lugar que, como se sabe, viene acogiendo a los diferentes eventos de electrónica como el concierto de Calvin Harris y la primera edición del Ultra Music Festival en nuestro país.

LIMA NOVEMBER 3 pic.twitter.com/njrUYKCwdp — Swedish House Mafia (@swedishousemfia) May 8, 2023

¿Cuándo puedes comprar las entradas?

La preventa de entradas para este gran concierto se llevará a cabo a partir del miércoles diez y jueves 11 de mayo, esto para aquel público que cuente con tarjetas Interbank.

La venta general de entradas iniciará el viernes 12 de mayo, las cuales estarán a la venta en la página web oficial de Teleticket. Los precios saldrán a la luz días antes de que inicie la preventa respectiva.

Fans emocionados

Los seguidores de los Dj's suecos recibieron con total emoción esta noticia, pues será la primera vez que podrán bailar y vibrar al ritmo de sus más grandes éxitos tales como ''Don't You Worry Child'' y ''One''.

Está emoción se vio reflejado en los comentarios que dejaban sus fanáticos.

''Wow, definitivamente maravilloso.'', ''Me quedo misia.'', ''Estaré ahí.'', Será uno de los mejores conciertos,sin duda.'', ''Estoy saltando de emoción.'', ''El evento del año.'', se lee entre los comentarios.

Recordemos que esta agrupación ya cuenta con dos discos recopilatorios, los cuales llevan el nombre de "Until One" y "Until Now", además de un primer álbum llamado ''Paradise Again'', al igual que su gira, y el cual fue realizado en 2022 y tuvo colaboraciones con artistas muy importantes como The Weeknd, ASAP Rocky y Sting.