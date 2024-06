Tatiana Calmell rompe su silencio tras ganar el Miss Perú: "He demostrado que merezco la corona"

Tatiana Calmell fue coronada, en medio de una reñida competencia, como la nueva Miss Perú Universo la noche de ayer. Sin embargo, su participación generó polémica ya que muchos dijeron que ella tenía la corona asegurada desde el inicio, pero la reina de belleza negó que eso sea real.

La modelo, que nos representará en el Miss Universo en México, brindó sus primeras declaraciones como Miss Perú y dijo estar muy emocionada por su logro, destacando la gran acogida que el certamen de belleza tuvo.

Respecto a los rumores que ella habría sido elegida a dedo, comentó que tanto ella como sus compañeras se han esforzado mucho por llegar a donde están y no hubo favoritismo alguno en su elección.

"Yo considero que he hecho mi trabajo dignamente, como todas mis compañeras he demostrado en el escenario porque merezco la corona, así que no tengo nada más que decir acerca de eso", sentenció.