Andrés Hurtado critica la conducción de Yahaira Plasencia en 'Al sexto día'

Andrés Hurtado ha generado revuelo recientemente al tener como invitada a Laura Spoya, la nueva conductora de 'Al Sexto Día'. Durante la entrevista, el carismático conductor del programa 'Porque hoy es sábado con Andrés' no dudó en hablar sobre Yahaira Plasencia, la anterior presentadora del programa, lanzando críticas que no pasaron desapercibidas. A continuación, descubre qué fue lo que dijo.

Laura Spoya, exmiss Perú 2015, ha sido anunciada como la nueva conductora de 'Al sexto día' después de la salida de Yahaira Plasencia.

Spoya asumió el rol tras ser seleccionada por Panamericana Televisión, marcando un nuevo capítulo para el popular programa. Andrés Hurtado aprovechó la ocasión para entrevistarla en su espacio televisivo, donde no evitó referirse a la salida de Yahaira Plasencia.

En su estilo característico, comentó que Yahaira Plasencia no tenía el talento necesario para ser conductora de televisión.

Laura Spoya, intentando moderar los comentarios de Hurtado, dijo: "¡Andrés, no seas así!", pero sus esfuerzos fueron en vano.

Andrés Hurtado continuó, destacando las cualidades comunicativas de Laura Spoya en comparación con Yahaira Plasencia.

"No, pero un momentito. La tienes fácil lógicamente, porque tú no eres el reemplazo de nadie. Veía en las redes, por favor, Laura Spoya no es reemplazo de nadie", añadió, reafirmando su opinión sobre la falta de aptitud de Plasencia para la conducción televisiva.

Andrés Hurtado afirmó que Laura Spoya ya había pasado el casting para 'Al sexto día' y que su selección inicial fue un error del productor.

A pesar de sus críticas, Andrés Hurtado reconoció las habilidades artísticas de Yahaira Plasencia, resaltando su talento para el espectáculo.

"Yahaira es una chica que hace un show lindo, pero que haga show no más. Tiene talento para el baile, me encanta, canta bonito y ahí no más. Que siga haciendo su show", concluyó Andrés Hurtado, indicando que el fuerte de Plasencia no estaba en la conducción, sino en sus actuaciones musicales.