'Tenchy' Ugaz RESPONDE CON TODO a Melissa Klug tras haberlo acusado de serle infiel a Sara Manrique con Pamela López

Este último domingo 30 de marzo, se emitió una nueva edición de 'El valor de la verdad' con Melissa Klug como su protagonista sorprendiendo a más de uno con sus revelaciones. Por ejemplo, la 'blanca de Chucuito' se refirió en más de una ocasión a Pamela López quien la había señalado anteriormente de haber mantenido una relación con Christian Cueva.

La actual pareja de Jesús Barco indicó que solo sostuvo un lazo amical ya que se escribían constantemente a través de las redes sociales. Incluso, detalló que habían asistido juntos a un Airbnb, pero que nunca pasó nada más ya que estuvieron acompañados de amigos.

Otro episodio que contó fue que Pamela López, expareja de Christian Cueva y madre de sus hijos, había mantenido una relación fuera del matrimonio con el exfutbolista 'Tenchy' Ugaz cuando este estaba casado con Sara Manrique. Como era de esperarse, el exjugador de César Vallejo, Juan Aurich, entre otros, salió al frente para responder a estas acusaciones.

Mediante su cuenta de Instagram, el deportista dio a conocer su punto de vista de este hecho y lejos de haberse molestado, todo hace indicar que lo tomó de muy buen humor. En primer lugar, Ugaz subió una imagen suya durmiendo en su sofá sin entender de por qué su actual pareja lo había echado de su dormitorio.

Luego de ello, dejó un fuerte mensaje para Melissa Klug en la cual desmiente haber tenido algo con Pamela López tal como se indicó en 'El valor de la verdad'. El exjugador aseguró que siempre se ha mantenido lejos de los escándalos a pesar que durante años muchas personas hablaron de él.

Tenchy Ugaz respondió a Melissa Klug tras sus declaraciones en 'EVDLV'.

"Siempre he sido una persona que nunca eh hablado mal de una mujer, he sido fuerte porque siempre han hablado mal de mi y nunca me he defendido. Voy a dejar que las personas se envenenen el corazón solas con la quinta pregunta", indicó en la primera parte de su descargo.