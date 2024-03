¡Igualitos! Tony Succar hace impactante pedido tras ser confundido con Akira Toriyama, creador de Dragon Ball

10/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El último jueves se reportó el fallecimiento de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, noticia que conmocionó al mundo entero. No obstante, muchos quedaron en shock cuando, en las redes sociales, confundieron al artista japonés con Tony Succar.

Como era de imaginarse, los comentarios luego de su sensible partida no se hicieron esperar, pero como el ingenio peruano no tiene límites, muchos sacaron a relucir el gran parecido entre el productor musical y el creador de la exitosa manga.

Por esta razón, tras la avalancha de mensajes, el productor discográfico se pronunció, en sus redes sociales, para hacer un sentido pedido a todos sus seguidores. ¿Qué dijo?

Tonny Succar y su insólito pedido

El fallecimiento de Akira Toriyama entristeció a todos los fans de Dragon Ball y rápidamente, muchos comenzaron a lamentar la partida del artista japonés. Sin embargo, en medio de este pesar, muchos peruanos no perdieron la costumbre se poner a volar su imaginación y encontrarle un parecido con Tony Succar. Por ello, el músico se volvió tendencia en redes sociales y tuvo que pronunciarse al respecto.

Luego de varios mensajes que bromeaban con la peculiar frase "Descansa en paz", Tony Succar decidió romper su silencio en su cuenta de Instagram. En una de sus historias, pidió, de una manera peculiar, que paren los mensajes aduciendo su "muerte".

"Esto tiene que parar" , posteó en sus historias. Pero lejos de incomodarse, lo tomó con humor, ya que el mensaje llegó acompañado de emoticones sonrientes y un agradecimiento especial para el artista japonés, quien alegró la infancia de muchos niños.

Publicación de Tony Succar

Akira Toriyama: peruanos con nombres alegóricos a Dragon Ball

Según RENIEC, un total de 292 peruanos se llaman 'Gohan', 94 fueron nombrados como 'Videl' y hay 38 'Broly'. Sin embargo, lo que más sorprende es que hay siete personas que se llaman 'Goku'.

Existen 81 que su nombre es 'Jiren', 51 nombrados 'Bills' y 25 'Milk'. En una menor medida, hay 24 'Goten', 17 'Roshi', 16 'Puar', 15 'Trunks', 12 'Krilin' y 12 'Bulma'. Incluso, hay cuatro peruanos que se llaman 'Piccolo' y cinco 'Vegeta'. Ya de mucha menor proporción aparecen 'Wiss', 'Zeno', 'Freezer', 'Cell' y Saiyan'.

Como se mencionó, el sensible fallecimiento de Akira Toriyama causó gran conmoción en todo el mundo, en especial, los fanáticos de Dragon Ball. Sin embargo, el sentido del humor de los peruanos no podía faltar y resaltaron el gran parecido del artista japonés con Tony Succar.