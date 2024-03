¡Terrible! Yiddá Eslava deja entrever infidelidad de Julián Zucchi durante su relación

12/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Julián Zucchi se encuentra en el ojo de la tormenta con tremendo ampay que protagonizó con una reportera de Magaly Medina. En las imágenes aparece el argentino besando apasionadamente a la joven en el interior de una discoteca; tras ello, su expareja, Yiddá Eslava se pronunció al respecto e impactó con sus declaraciones.

Al ser consultada sobre el candente 'chape' del padre de sus hijos, la actriz aseguró que él está en todo su derecho se ser feliz y disfrutar de su soltería: "Julián puede hacer de su vida lo que quiera. Tiene todo el derecho de rehacer su vida porque es hombre soltero".

Sin embargo, en otro momento de la conversación, sorprendió al dejar entrever que habría sido víctima de una infidelidad mientras estaba en una relación con el exchico reality.

¿Qué dijo Yiddá Eslava?

En medio de su entrevista con 'América Hoy', un detalle que llamó la atención fue que Yiddá Eslava enfatizó que siempre respetó su relación con Julián Zucchi, pero cuando fue consultada sobre si a ella le pusieron los cachos dio una curiosa respuesta que dejó mucho a la imaginación.

"¿Yo acaso le he puesto los cuernos a Julián? No, yo no le he puesto los cuernos (¿Él te ha puesto los cuernos?) Ese es otro caso, mamacha, yo hablo del ahora ", dijo, despertando las dudas al no negar que Julián le fue infiel.

Asimismo, resaltó que solo ella sabe la razón por la cual decidió ponerle punto final a su romance con el argentino.

"Nadie sabe los motivos por los que me separé (...) Yo, ahora como veo la situación, me quiero quedar el resto de mi vida con Ángel (su nueva pareja) Yo jamás he estado de picaflor (...) Ya estoy casi 16 años en el medio y nunca se me ha visto chapando ni haciendo tonterías, es más ni con Ángel se me ha visto así", sostuvo.

Lamenta machismo

Seguido a ello, lamentó que, cuando ella fue captada con su nueva pareja, haya sido duramente juzgada a pesar de no haber protagonizado imágenes subidas de tono.

" A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel , él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de m...", dijo la protagonista de 'Sí, mi amor'.

al parecer, Julián Zucchi y Yiddá Eslava habrían podido verse envueltos en un escándalo de infidelidad, sin embargo, la actriz ha preferido no hacer énfasis en este tema.