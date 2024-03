¡Reclama su parte! Yiddá Eslava asegura que la mansión de Julián Zucchi en Argentina es de ambos

Hace unas semanas Julián Zucchi presumió por todo lo alto su nueva mansión en Argentina, la cual está a pocos pasos de la vivienda de Marcello Tinelli con Milett Figueroa. Sin embargo, tras el apasionado beso que protagonizó, hace unas horas, con una reportera, Yiddá Eslava salió al frente para ponerlo en su sitio y asegurar que dicho inmueble fue adquirido entre ambos.

Sin embargo, la actriz contó algunos detalles de este inmueble y explicó que habría llegado a un acuerdo con su expareja, ¿qué dijo?

Como se recuerda, hace unos días, Julián Zucchi se enlazó con diferentes programas de espectáculos para mostrar su nueva y lujosa adquisición en Argentina, en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires: "El barrio es muy tranquilo. Se puede caminar por la calle, pueden andar en bicicleta. Acá no te roban, es muy tranquilo (...) Estoy cuidando a los chicos", dijo en ese momento.

No obstante, la exchica reality, Yiddá Eslava, aseguró que dicha mansión habría sido comprada por ambos y que estaba destinada para la familia.

Julián Zucchi fue captado besando a una reportera en plena discoteca y, como era de esperarse, Yiddá Eslava fue consultada al respecto. La actriz aseguró que él es un hombre libre y que tiene derecho de rehacer su vida: "Julián puede hacer de su vida lo que quiera. Tiene todo el derecho de rehacer su vida porque es hombre soltero", inició diciendo la artista peruana.

Sin embargo, lamentó que en su momento, cuando ella fue vista con su actual pareja, se le haya juzgado a pesar de que en las imágenes que se expusieron no se le veía besándose con dicho galán.