Tilsa Lozano destruye a Pamela López por exponer a Cueva: "Sacas cosas del 2018, te hubieras divorciado ese año"

Tilsa Lozano sorprendió a opinar sobre los nuevos destapes que está haciendo Pamela López sobre la presunta infidelidad de su aún esposo Christian Cueva. La exconejita dijo que no está sorprendida por lo que está pasando y dejó entrever que Pamela debió terminar su relación en el 2018 cuando se enteró de todo.

La expareja de Juan Manuel 'Loco' Vargas afirmó que siempre han existido las infidelidades y le parece extraño que la esposa de Christian Cueva recién salga a contar lo que pasó hace poco más de 5 años.

Aprovechando que se estaba tocando el tema de la infidelidad, fue consultada sobre si había hablado sobre ello con su esposo Jackson Mora, y al respecto dijo que nadie está libre de eso.

"Nadie está libre de unos cachos, pero hay que disfrutar mientras que las cosas están bien y si me ponen los cachos... bye, bye, pues", agregó.

"(¿Hay celos en la relación?) Creo que siempre hay que celar un poquito, pero sin llegar a ser tóxica", sentenció.

Aunque ahora la situación entre la expareja es complicada, no hay que olvidar que su historia también estuvo cargada de buenos momentos que presumieron una y otra vez en sus redes sociales.

Hasta hace unos días, Christian Cueva y Pamela López disfrutaban de una sólida relación de 12 años, que tuvo como fruto, el nacimiento de sus tres hijos.

Sin embargo, este amor no siempre estuvo envuelto de lujos, opulencia y comodidades; por el contrario, el romance nació en medio de necesidades económicas.

Según contó Magaly Medina, fue la propia Pamela López quien le confesó que estuvo al lado del futbolista en sus momentos más difíciles.

"Ella lo ha aguantado así, pobre, sin plata, se ha adaptado y viajaba con él. Así empezaron su relación. Ellos dos de los más humildes. ¿Así se lo has pagado a tu mujer? Eso no se le hace a una mujer que ha sido leal a ti y que te ha amado no por tu billetera sino por lo que eres", dijo la 'Urraca'.