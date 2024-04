Trabajadora del hogar de Yaco y Natalie se pronuncia tras escándalo con Ethel Pozo, ¿qué dijo?

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz están en el ojo de la tormenta debido a una pelea mediática con Ethel Pozo. En medio de ello, la trabajadora del hogar de los influencers, Rosmery Coveña, más conocida como Boufi, se pronunció al respecto y brindó su total respaldo a la popular pareja.

Recordemos que Yaco Eskenazi expresó su total respaldo hacia Natalie Vértiz luego que Ethel Pozo la llamé mentirosa en televisión nacional, ello a raíz de un ácido comentario que la ex Miss Perú hizo sobre la casa de Ethel. El exconductor de 'Estás en todas' dejó en claro que su familia siempre estará por delante de todo, lo cual ha sido confirmado por Boufi.

En la más reciente publicación de Yaco Eskenazi, Rosmery Coveña expresó todo su amor y admiración por la pareja que confirman Natalie y Yaco. "Soy testigo de la familia que han formado!! queridos jefes", afirmó.

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente, Yaco le respondió con un tierno mensaje que demuestra la calidad humana que tiene. "Tú eres parte de esta familia mi bofi nada de jefes" , comentó, agregando dos emojis de beso.

La interacción de ambos generó mucha emoción entre los seguidores, quienes destacaron que Yaco y Natalie son una de las mejores parejas del espectáculo nacional.

Un conocido programa de espectáculos abordó al exparticipante de 'Esto es Guerra' mientras caminaba por la calle para preguntarle sobre la polémica que ha surgido. Ante esto, Yaco no dudó un segundo en sacar las garras para defender a la madre de sus dos hijos.

"No soy una persona que le gusta a juzgar a nadie. Si alguien se siente así es cuestión de esa persona resolverlo, solo que sí te digo es que no estoy casado con una mentirosa", expresó.

Asimismo, restó importancia a lo que está pasando y dijo que en su casa no hablan de ese tema porque no les suma en absoluto.

"Nosotros no hablamos de este tema en nuestra casa. Preferiríamos que nada de esto hubiese pasado porque no nos gusta estar en medio de noticias que no son positivas", concluyó.