Yaco Eskenazi DEFIENDE a Natalie Vértiz en medio de pelea con Ethel: "No estoy casado con una mentirosa"

La batalla mediática que se ha formado entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo he generado muchos comentarios en redes sociales, donde la modelo tiene el apoyo de la mayoría de internautas; a ellos se suma su esposo, Yaco Eskenazi, que comentó que Natalie nunca dijo mentiras sobre la conductora de 'América Hoy'.

Un conocido programa de espectáculos abordó al exparticipante de 'Esto es Guerra' mientras caminaba por la calle para preguntarle sobre la enemistad que se ha formado entre su esposa y la hija de Gisela Valcárcel. Ante esto, Yaco no dudó un segundo en sacar las garras para defender a la madre de sus dos hijos.

"No soy una persona que le gusta a juzgar a nadie. Si alguien se siente así es cuestión de esa persona resolverlo, solo que sí te digo es que no estoy casado con una mentirosa", expresó.

Asimismo, restó importancia a lo que está pasando y dijo que en su casa no hablan de ese tema porque no les suma en absoluto.

"Nosotros no hablamos de este tema en nuestra casa. Preferiríamos que nada de esto hubiese pasado porque no nos gusta estar en medio de noticias que no son positivas y no nos hacen crecer por ningún lado", agregó.