¡Sorprendente! Abuelito de 81 años CONDENADO a prisión por matar a un ladrón que ingresó a su casa

Un polémico caso se da en España, tras saberse que un jurado declaró culpable a José Manuel Lomas, de 81 años, por acabar con la vida de un ladrón que ingresó a robar con una motosierra en mano dentro de su vivienda en el Parque Forestal de La Atalaya de Ciudad Real.

El hombre de avanzada edad fue acusado del delito de homicidio con dolo eventual por asesinar a balazos con su escopeta a Nelson David Ramírez, un hondureño de 35 años, en agosto del 2021.

"Yo no abandono mi casa y la defiendo. No sé cómo la defenderé, pero yo no salgo huyendo, prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejándola en manos de unos maleantes", declaró José Manuel Lomas al jurado de la Audiencia Provincial.