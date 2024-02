Pamela Franco niega haber usado frases discriminatorias contra Christian Cueva: "Jamás me expresaría así"

Pelea de nunca acabar. En la reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', la conductora compartió un informe acerca de una serie de conversaciones que tuvo con Pamela López, donde contó detalles de la relación clandestina que mantuvo Christian Cueva con Pamela Franco. En ese sentido, contó que la propia pareja de la cumbiambera, fue quien le proporcionó cierta información, y reveló que la cantante se expresaba de una manera despectiva hacia el popular 'Aladino', según se mencionó, lo calificó de 'cholo y enano'.

Tras esta serie de afirmaciones, Franco salió al frente para desmentir dichas acusaciones y dio su versión sobre ello.

Pamela Franco apareció en 'Mande Quien Mande' para pronunciarse sobre las declaraciones que hizo Pamela López para el programa de Magaly Medina. Fue María Pía Copello, quien le consultó directamente a la cantante si había llamado "enano, cholo y asqueroso' a Christian Cueva.

"No, muchas personas no me conocen, pero los que me conocen, pero saben que jamás utilizo esos términos, aparte soy provinciana, mis orígenes son serranos, soy serrana a mucha honra, tengo mis raíces plantadas, amo mis raíces y jamás me expresaría así de alguien. Esas no son mis palabras, eso quiero que quede bien en claro y espero que la persona en mención lo toque y sea sincero porque eso no es verdad", dijo.