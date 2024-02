Paula Arias aconseja a Yahaira Plasencia tras ruptura con Jair Mendoza: "Que no dependa de nadie"

Paula Arias sorprendió a todos al anunciar su soltería, luego de una larga y 'tóxica' relación con Eduardo Rabanal. Como se recuerda, la salsera perdonó a su expareja, en más de una oportunidad, cuando protagonizó algún ampay por las cámaras de 'Magaly TV: La firme'. Por ello, tras armarse de valor y ponerle fin a su romance, la líder de 'Son Tentación', le aconsejó a su amiga y colega, Yahaira Plasencia.

Cabe mencionar que, recientemente, la afamada 'Reina del toto' compartió un comunicado donde anunció su ruptura con Jair Mendoza, por esta razón, su exjefa, se animó a comentar sobre ello y no dudó en darle un consejo.

En declaraciones para 'América hoy', Paula Arias fue consultada si había conversado con Yahaira Plasencia, luego de terminar su relación con Jair Mendoza. La salsera afirmó y aseguró que la cantante se encuentra bastante tranquila.

Asimismo, continuó diciendo que las mujeres debemos sobreponernos al alejarnos de alguien y seguir trabajando por nuestro bienestar.