Tula recuerda su pasado como vedette y cómo combatía al frío: "Paraba en hilo dental, decía yo puedo"

La conductora de televisión, Tula Rodríguez, vuelve a ser la sensación de la farándula nacional tras no dudar en compartir un peculiar video en sus redes sociales donde cuenta cómo combatía el frío cuando trabajaba como vedette.

Fiel a su estilo, con picardía, la actriz de 'Los otros Concha', subió una historia en su cuenta de Instagram donde se la ve contar sus más divertidas anécdotas vividas en el pasado.

Tula recordó que durante su paso como vedette viajaba al interior del Perú como a Arequipa, Cerro de Pasco y Puno, donde el frío era extremo, por lo cual, a pesar de que actualmente en Lima hay baja temperatura, incluida lluvias, ella sabe cómo sobrellevarlo.

"Nuevamente, con lluvia hermosa y yo con esta blusita ya voy a grabar 'Bueno, bonito y bravazo'. Estamos en exteriores, todos se están muriendo de frío y yo también, pero sabes qué, todo es mental hermana", se escucha decir en un inicio del clip, que generó cientos de reacciones de sus seguidores.

Es así como asegura que como vedette debía usar prendas muy pequeñas, incluido hilo dental, pero a pesar del frío debía saber afrontarlo porque era parte de su trabajo, con el cual podía ayudar a llevar 'un pan a la mesa' de su hogar.

"Si yo digo que ahorita tengo calor, ahorita me puedo poner un bikini, además, justo mi productora me decía '¿no tienes frío?' Me pelo de frío hermana, pero yo me acuerdo de que cuando era vedette paraba en hilo dental. Me iba a trabajar en Arequipa con hilo dental hasta Cerro de Pasco, Puno y yo decía 'yo puedo, yo puedo', han pasado varios años...", finalizó.

Tula Rodríguez sorprende con peculiar recuerdo en su etapa de vedette.

Esta no sería la primera vez, en que Tula llamó la atención de todos, ya que antes compartía en sus 'stories' de Instagram una serie de imágenes con frases románticas y videos que dejaban entrever que por fin habría logrado encontrar un nuevo amor tras su duelo por la muerte de su esposo Javier Carmona.

Ante las constantes especulaciones, Tula Rodríguez decidió ponerle fin a todo ello y aseguró que es "falso que esté saliendo con alguien".

"No, por favor no me pongan novios, no estoy enamorada, es falso que esté saliendo con alguien, tampoco estoy buscando pareja, no hay nadie que me quite el sueño aún no. Si llegara alguien a mi vida, bienvenido sea, tampoco estoy buscando a nadie", remarcó asegurando que no cierra las 'puertas de su corazoncito".