Janet Barboza es confundida con Eliane Karp tras quedarse dormida en el aeropuerto

Nadie se salva de las 'Ratujas' de Samuel Suárez. La conductora de "América Hoy" fue captada cuando estaba profundamente dormida en el aeropuerto. Lo que llamó la atención de todos es que los seguidores de Instarándula no estaban seguros si era la popular 'Rulitos' o la esposa de Alejandro Toledo, Eliane Karp.

Mientras Janet Barboza esperaba su vuelo a Lima, decidió tomar una siesta en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos. Lo que nunca imaginó es que una 'Ratuja' le tomaría fotografías y hasta grabaría un video mientras se encontraba en 'los brazos de Morfeo'.

"Samu (Janet) En el aeropuerto de Miami. Estaba bien cansada la pobre", se lee en el mensaje que mandó una 'Ratuja'. "Janet Barboza regresando después de unas minivacaciones, no pasa desapercibida", escribió el periodista de espectáculos, Samuel Suárez.

Samuel Suárez no solo difundió las imágenes de la señora Janet en Instagram, sino también en TikTok, Es precisamente en esa aplicación donde sus seguidores, conocidos también como 'Ratujas', aseguraron que la conductora de "América Hoy" tenía un enorme parecido con Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo.

En el último programa de "América Hoy", Janet Barboza se pronunció sobre las imágenes compartidas por Instarándula, en las que se le ve durmiendo en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos.

"A ver los titulares que generó esta foto aterradora", dijo Edson Dávila, pero Janet respondió sin rodeos: "Me ves como soy (¿Quién va así al aeropuerto?) Yo, es lo que hay y a quién le gusta bien y a quien no le gusta también, lo siento mucho."

"Lo siento mucho, es lo que hay. Al que le gusta bien y al que no le gusta lo lamento mucho. Yo no me voy a estar produciendo para que digan que siempre estoy linda", añadió.