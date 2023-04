Magaly Medina destruye a Ethel Pozo: "Tiene todo por ser hija de Gisela Valcárcel"

22/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina se tomó varios minutos en la última emisión de su programa "Magaly TV la firme" para hablar sobre la entrevista que Ethel Pozo brindó a un diario local. La "Urraca" aseguró que no tiene nada personal contra Ethel Pozo y sus críticas hacia ella son por su desempeño en TV y no por ser hija de su enemiga televisiva, Gisela Valcárcel.

Magaly inició su programa diciendo que Ethel Pozo había brindado una entrevista a un diario local, y que normalmente no le tomaría importancia, pero en esa entrevista, Ethel se refirió directamente a ella, y por eso responderá.

En la primera pregunta la periodista del diario le preguntó a Ethel como tomas criticas de Magaly Medina, a lo que la conductora de "América hoy" respondió "No veo su programa por salud mental, pero leí lo que dijo. También leí que se quebró en vivo leyendo un comunicado hace unos días; en mi caso yo me estaba despidiendo de alguien que le tengo mucho cariño. Soy un ser humano transparente y emocional".

Pero la urraca no dudo en responder respecto a esto. "Yo por salud mental no vería nada de la televisión nacional, pero por nuestro trabajo yo tengo que ver de todo (...) No vemos todo el programa (América hoy), pero si lo vemos en general, ¿Po qué si no, de quién nos burlaríamos todos los días? jajaja", dijo sarcásticamente Magaly.

Magaly responde porque critica a Ethel Pozo

En otro momento, Ethel respondió sobre si creía que Magaly está empeñada con ella solo por ser hija de Gisela Valcárcel. La conductora de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" respondió que si, porque la criticaba desde pequeña por sus peso, y porque su hijo no está en la TV y ella si.

Esto desató la risa de la pelirroja quien expresó que Ethel está muy equivocada. "Nada de lo que yo hago acá es personal, no lo tomen personal, no son parte de mis afectos. Todas las personas a las que yo critico y me burlo, no son parte de mi círculo más cercano. Esto es solo trabajo, ellos (Ethel, Brunella, entre otros) son gente desconocida que yo solo veo frente a cámaras", expresó Magaly.

En otro momento, Magaly se dio el tiempo de explicar porque critica a Ethel. "Lo que pasa es que ella teniendo tantos errores y siendo tan mala conductora de televisión tenga hasta tres programas. Todo por ser hija de Gisela Valcárcel quién es la dueña del circo donde ella trabaja", puntualizó.