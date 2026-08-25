Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta como actor en 'Al fondo hay sitio'

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, sorprendió a los seguidores de Al fondo hay sitio al debutar como actor en la popular teleserie. El joven cantante apareció en el reciente capítulo interpretando a un misterioso galán que, al parecer, Intentará conquistar a Maripaz, personaje interpretado por Adriana Campos Salazar.

Vasco Madueño debuta en 'Al fondo hay sitio'

La aparición de Vasco Madueño tomó por sorpresa a más de uno. El joven, conocido principalmente por su faceta como cantante, hizo su primera aparición en Al fondo hay sitio y se sumó así al elenco de la exitosa producción peruana.

En el último capítulo, Vasco Madueño apareció como un galán misterioso que apunta a ser el nuevo pretendiente de Maripaz, el personaje de Adriana Campos Salazar.

Aunque todavía no se conocen mayores detalles sobre el rumbo que tomará su personaje, su ingreso abre una nueva posibilidad dentro de la historia de la teleserie.

De esta forma, Vasco Madueño suma un rayo más a su carrera y deja en claro que no solo vive de la música, sino que se manda con todo a probar cosas nuevas.

Su debut como actor también ocurre en un momento particular de su vida, marcado por los cambios que ha experimentado en su relación con su padre, el cantante venezolano Guillermo Dávila.

La relación de Vasco Madueño y Guillermo Dávila

En una entrevista, el cantante venezolano se abrió sobre la relación que tiene hoy con Vasco y no dudó en decir: "Vasco es muy importante para mí".

Guillermo Dávila también reconoció que el proceso de acercamiento continúa. "Estamos aprendiendo", resumió el artista, quien además contó que algunas decisiones recientes estuvieron relacionadas con su intención de fortalecer el vínculo con su hijo.

Por su parte, Vasco habló sobre este proceso y reconoció que no ha sido sencillo. "Con muchos matices. Si nos ponemos serios, no es fácil. Pero acá estamos juntos y nos tenemos el uno para el otro", expresó el joven de 23 años. A su lado, Guillermo Dávila agregó: "He tratado de apoyarlo".

Este acercamiento familiar tomó especial relevancia luego del fallecimiento de Jessica Madueño, madre de Vasco, tras una larga lucha contra el cáncer. En medio del duelo, padre e hijo han optado por reconstruir su relación y acompañarse en esta nueva etapa.

Así, Vasco Madueño inicia una nueva faceta con su debut como actor en Al fondo hay sitio, donde apareció como un misterioso galán que estaría interesado en Maripaz. Su participación genera expectativa entre los seguidores de la teleserie sobre lo que ocurrirá con su personaje en los próximos capítulos.