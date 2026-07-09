Delcy Rodríguez solicita a Carlos III la devolución del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, comunicó el envío de una carta diriga al rey Carlos III para encargar la liberación del oro venezolano resguardado en el Banco de Inglaterra. Con la finalidad de destinar esos fondos para afrontar la emergencia generada por el doble terremoto, que dejaron cerca de cuatro mil fallecidos, más de 16 mil heridos y 18 mil desaparecidos en el país.

Rodríguez asegura que el monto el cual está valorizado los lingotes de oro. Se estima que la cifra sería aproximadamente dos mil millones de dólares americanos.

"Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de estos terremotos. Venezuela tiene recursos con qué recuperarse, con qué levantarse", exclamó a los medios estatales de su país.

Delcy Rodríguez envía carta al rey Carlos III para la liberación del oro venezolano

Pide en alto a las sanciones

La mandataria insistió en el levantamiento de las sanciones contra Venezuela y solicitó el desbloqueo de los recursos necesarios para impulsar la reconstrucción y la recuperación de áreas como el empleo, el trabajo y la educación que se han visto gravemente perjudicados por los terromotos.

Rodríguez también contó que mantuvo una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para gestionar el desbloqueo de los recursos venezolanos retenidos en ese organismo.

"Desde acá, voy a reiterar un llamado que no hemos cesado: cese a las sanciones y al bloqueo contra Venezuela. Venezuela tiene recursos bloqueados en el mundo con los cuales atender este proceso de reconstrucción y de recuperación", sostuvo.

¿Por qué el oro venezolano permanece en Inglaterra?

El oro venezolano permanece retenido en el Banco de Inglaterra debido a que históricamente ha sido depositado allí. Sin embargo, su custodia es a causa de un litigio judicial, luego de que la justicia británica negara su control al gobierno de Nicolás Maduro al no reconocerlo como presidente legímito. La decisión se basó en el reconocimiento de las autoridades interinas de la oposición.

La presidenta de transición de Venezuela, Delcy Rodríguez, por medio de una conferencia de prensa a los medios de su país, afirmó haber acercado una carta destinada al rey Carlos III para que puedan liberar los lingotes de oro venezolano depositados en el Banco de Inglaterra. Esto, con la primordial intención de cubrir los gastos provocados por los terremotos que azotaron al país y brindar apoyo a los miles de damnificados.