(VIDEO) "Mi primera chamba": Armando Machuca consigue trabajo como chifero, ¿cómo le fue?

El actor Armando Machuca sorprendió a todos sus seguidores al informar que había conseguido trabajo como chifero de una conocida cadena de comida rápida. El peruano alegó que era "su primera chamba".

En los últimos meses, Armando Machuca ha logrado acaparar todas las portadas de los medios y redes sociales gracias a su participación en el reality de Latina 'El Gran Chef Famosos'.

Como se recuerda, el comediante peruano estuvo en la tercera temporada y llegó hasta la etapa final, donde se enfrentó a Mariella Zanetti. Pese a poner todo de sdu parte, no logró vencer a su rival y se quedó con el segundo lugar de dicha edición.

Mediante su cuenta oficial de TikTok, el exactor de 'El Santo Convento' publicó un video donde se mostraba con un look diferente. Estaba con un mandil rojo, un sujetador de cabello y con todos los ánimos puestos porque 'China Wok' lo contrató como chifero.

En el clip de 11 segundos de duración, se ve como un trabajador de dicha cadena de comida rápida le enseña a Armando cómo manejar una sartén wok. Al principio, el comediante se mostró nervioso, dando un augurio de que algo saldría mal.

Acto seguido, el participante de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha' empezó a saltear fideos chinos con arroz. Sin embargo, por una mal maniobra culinaria, estos cayeron a las hornillas de la cocina y el actor los devolvió con la mano a la misma sartén.

Tal y como era de esperarse, los seguidores de Machuca no dudaron en dejar sus mensajes de apoyo, tomando con humor el video y deseándole la mejor de la suerte en esta nueva etapa.

"Machuca nunca te rindas! Si no es ahora, será para la temporada el gran chef pensión 65! Un abrazo hermano!", "Armando lo bueno es que estabas a un paso de ganar el gran chef", "Donde es Armando para pedir chaufa y no tallarín", "Me acordé de mi hermana que a veces cocina y aveces le sale bien pero. otras veces no", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.