Wendy Guevara le da advertencia a Nicola Porcella en 'La Casa de los Famosos México': "Vas a ser mío"

Wendy Guevara no dudo en lanzar una fuerte advertencia a Nicola Porcella en el reality "La Casa de los Famosos México". Cabe resaltar que esta pareja es una de las que más resalta en al competencia.

No lo suelta

Sin duda, este reality de competencia se ha vuelto todo un éxito a nivel nacional debido a la participación del peruano Nicola Porcella. Sin embargo, la fama del ex integrante de "Esto es Guerra" se ha incrementado desde que se le relaciona con Wendy Guevara, una de las más queridas por el público mexicano.

En esta ocasión ambos participantes en mención decidieron abrir sus corazones para revelar ciertos detalles luego de ser interrogados por sus compañeros acerca del futuro de su amistad si son eliminados del reality.

¿Qué le dijo?

Todo empezó cuando Wendy aseguró que Nicola Porcella sería suyo si o si, inclusive la influencer mexicana precisó que durante una salida que tengan con algunas "copas de más", podrían suceder muchas cosas.

"Tú crees, Nicola, que si un día salimos tú y yo, tenemos más de una copa encima, tú crees que de casualidad dijeras: bueno, voy a probar", preguntó Guevara.

No obstante, la expareja de Angie Arizaga descartó esa posibilidad y aseguró que el "pico" que sucedió entre ambos fue parte de las bromas de la casa. Al parecer, la respuesta de Nicola no le gustó a Wendy para nada, ya que no le dejó terminar su oración y dijo a viva voz:

"Igual vas a ser mío, no es necesario que yo lo busque, el solito va a llegar", expresó la youtuber.

El beso entre Nicola y Wendy

La química entre Nicola Porcella y Wendy Guevara ha sido evidente desde el comienzo del programa, pero nadie esperaba que llegara a este nivel. El beso ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality, quienes han expresado su sorpresa y curiosidad sobre el futuro de esta relación en el contexto del programa.

A medida que "La casa de los famosos México" continúa su transmisión, el público se mantiene expectante y ansioso por presenciar cómo evolucionará esta inesperada conexión entre Nicola y Wendy. Sin duda, este beso ha agregado un nuevo y emocionante capítulo a la historia del programa, consolidándose como uno de los momentos más destacados de esta temporada.

De esta manera, Wendy Guevara le mandó una fuerte advertencia a Nicola Porcella que lo dejó atónico en 'La Casa de los Famosos México'.