Jota Benz y su pasado difícil antes de los realities: Trabajó como reciclador para ayudar a su madre

Hace ocho años, José Luis Benzaquén, más conocido como Jota Benz, hizo su entrada en la televisión peruana. Fue el 27 de enero de 2015 cuando Laura Huarcayo, el 'Niño Alfredito' y la 'Carlota' le dieron la bienvenida en el set de "Bienvenida la tarde", uno de los realities de competencia más populares en ese momento. Sin embargo, el ahora cantante tuvo un difícil pasado.

Jota Benz no consiguió un lugar en el programa de Latina simplemente por ser el hermano de Gino Assereto. De hecho, tuvo que pasar por un casting al igual que cualquier otro aspirante a ser un participante de reality. En ese momento, pensaba que solo estaría unos días en el programa, ya que tenía planes de regresar a Canadá, donde vivía junto a su madre, doña Laura.

Antes de establecerse en Perú, Jota Benz atravesó una infancia difícil tanto en Estados Unidos como en Canadá. En el país de Joe Biden, él, sus hermanos y su madre recibieron apoyo de un centro de acogida para refugiados.

Después de una breve estancia en Tampa, Estados Unidos, la familia de José Luis Benzaquén se mudó a Canadá, pero lamentablemente la situación no mejoró. A los 8 años de edad, el ahora cantante decidió ayudar económicamente a su madre y comenzó a trabajar como reciclador.

De lunes a jueves, Jota Benz exploraba los contenedores de basura en su vecindario con la esperanza de encontrar un objeto valioso o útil para su hogar.

"Yo trabajo y pago mis cosas desde los 12 años. A mí me ha tocado cuidar gente de tercera edad, me ha tocado trabajar en construcción, me ha tocado laborar de madrugada. He trabajado como todas las personas comunes y corrientes. Tengo eso como experiencia y siento que me ha ayudado a saber el valor del dinero, y no simplemente a derrocharlo", declaró Jota.