Xiomy Kanashiro MINIMIZA a Yahaira Plasencia tras indirectas contra Jefferson Farfán: "No me afecta"

¡Se pronunció! Xiomy Kanashiro habló firme y claro sobre las presuntas indirectas que Yahaira Plasencia, en su nueva canción, le habría mandado a Jefferson Farfán. Sin tapujos, la popular 'Chinita' minimizó lo que pueda hacer o decir la salsera, asegurando que tanto a ella como a la 'Foquita' no le afectan en lo absoluto dichas circunstancias.

Xiomy Kanashiro minimiza a Yahaira y respalda a Farfán

Durante una breve comunicación con 'América Hoy', Xiomy fue consultada por esta controversia. La reportera del magazine fue directo al grano, y le señaló que había una ex de 'Jefry' que aún no lo olvida. "No opino de terceras personas. Yo estoy enfocada en trabajar, como siempre lo he hecho, y así va a ser", respondió Kanashiro.

Tras ello, se le mencionó que Yahaira está por lanzar un nuevo tema en donde arremetería, con fuertes indirectas, en contra de su romance con el expelotero. Con suma contundencia, la modelo y actriz cómica señaló que le tiene sin cuidado los comentarios negativos que puedan hacer sobre ellos, asegurando que su relación con Farfán está más sólida que nunca.

"En realidad, para nada. Él y yo estamos muy sólidos. Cada quien tiene la libertad de hacer música", manifestó en un inicio. Tratando de persuadirla, la reportera le remarcó que la 'Yaha' mencionó en su canción a un 'Galáctico' que "quiere su remember, pero ya está con otra". Cabe destacar que este apelativo es muy utilizado por Farfán en sus redes sociales.

"A mí no me afecta en nada, la verdad. Yo estoy trabajando en lo mío. Deberían preguntarle a él. Como te digo tenemos una relación bonita", respondió. "No lo hablamos, no pasa por nuestra mente. Pero le deseamos bendiciones para todos los que estén trabajando", puntualizó.

Yahaira alista nueva canción: ¿Con indirectas a Farfán?

Yahaira Plasencia alista una nueva canción que formará parte de su repertorio musical. La salsera compartió avances del tema con sus fanáticos, y sorprendió a más de uno por algunas frases que incluye. "Aunque eres galáctico, eres mi fanático", interpretó la 'Yaha'.

Pero eso no es todo. Otra parte de la canción menciona una serie de frases que harían referencia al actual romance entre el exfutbolista y Xiomy Kanashiro. En la letra, Yahaira señala: "Todo lo que ves se lo aprendió con la Patrona, dice que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene a otra persona".

