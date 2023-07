Xoana defiende a Gabriela Serpa por tocamientos en discoteca: "Que haga respetar sus límites"

La modelo Xoana Gonzáles volvió a Perú y aprovecho su llegada para referirse a los tocamientos indebidos que sufrió la actriz de "JB en ATV", Gabriela Serpa, durante un show en una discoteca de Paiján.

Como se recuerda, Gabriela hace aproximadamente dos semanas hizo una denuncia pública porque se vio en la obligación de abandonar uno de sus show porque un sujeto se propasó con ella

La modelo, quien abandonó las redes sociales para dedicarse a crear contenido para adultos, comentó que hace poco realizó dos show en provincia y por suerte nunca ha sido víctima un episodio de acoso como le pasó a la actriz cómica.

"El fin de semana tuve dos shows en Piura y el domingo en Juliaca. Me fue bien. Estuvo muy divertido. La verdad que nunca me ha pasado algo tan grave como a 'Gaby', fue lamentable, pero apoyo que cada una haga respetar sus límites", dijo en un inicio.

Asimismo, confesó que ella siempre pide seguridad cuando brinda shows, pero hay momentos donde todo se puede salir de control.

"Nunca me ha tocado parar un show cuando alguien se quiere pasar de vivo, soy más de hacerles pasar vergüenza. Siempre pido seguridad, pero a veces pasan cosas que uno no puede manejar", agregó.

Por otro lado, fue consultada sobre si su esposo Javier no tiene problemas con los shows sexys que ella hace, a lo que Xoana respondió de forma tajante que no.

"No. Él me conoció así y me acompaña a todos lados. No tiene ningún problema. Uno va, trabaja y se regresa a su casa", sentenció.