Xoana González rompe su silencio tras polémico video y revela que sufre estrés post traumático: "Un brote de esquizofrenia"

Xoana González generó preocupación entre sus seguidores en las últimas horas luego que se filtrara un video de ella en un estado bastante cuestionable durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. En estas imágenes, la modelo argentina se muestra en el suelo de una habitación, envuelta en una cobija y hablando frases sin coherencia mientras era grabada por dos personas que parecían aprovecharse de la situación.

Luego de algunos días de este clip, la estrella de OnlyFans reapareció en sus redes sociales para pronunciarse largamente sobre lo sucedido y reveló detalles de su salud que no se conocían. La figura mediática aseguró que desde hace varios años sufre de una dolencia que le ha traído secuelas por lo que ha tenido que tratarse médicamente.

En estas palabras, Xoana González precisó que prefiere contarle a sus fans su sentir antes que otras personas especulen sobre su situación. Asimismo, reveló que lo acontecido con el video se dio a raíz de un brote de esquizofrenia que sufrió por lo que se mostró vulnerable en ese momento.

"Gente no puedo volver como si nada, me encantaría, pero mañana tengo que cumplir con el OnlyFans y lo mejor lo explico yo, antes que especulen cosas que no son. Sufro de estrés post traumático hace más de 13 años, y empeoró con temas que simplemente escapé y no pude resolver", inició.