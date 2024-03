¿Yahaira será mamá? Cantante sorprende con los nombres que pondría a sus hijos

18/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia se encuentra enfocada en su faceta como conductora de televisión a la par de su carrera como cantante, pero esta vez sorprendió a todos sus seguidores tras confesar que ya tiene en mente los nombres que le pondría a sus hijos, por lo cual, no dudaron en especular de que estaría en 'la dulce espera'.

¿Está embarazada?

La cantante de salsa fue entrevistada por un programa radial y durante la conversación reveló detalles sobre sus recientes proyectos y especialmente, de su vida privada. Sin embargo, tras su reciente publicación de una foto cargando a su pequeña sobrina, no pudo evitar ser interrogada sobre si tenía deseos de convertirse en madre.

"Mi prima acaba de dar a luz y me encanta su hijito, se llama Adam y lo subí justamente a redes y todo el mundo 'Yahaira quiere ser mamá'. No tengo con quién ser mamá ahora, no tengo. Así que, por favor, no, ahorita no", expresó.

La expareja de Farfán, aseguró que actualmente está soltera y que por el momento no es adecuado tener hijos, aún así ya tiene pensado qué nombres podría ponerles si son niño y niña.

¿Qué nombres le pondría?

"Si en algún momento de mi vida se da y espero que se dé, pero mucho más adelante. Me gustaría ponerle Vayola porque hay una película de dos hermanos en donde ella se hacía pasar por él y la chica se llama Vayola. Si es hombre Franzua", confesó la intérprete de 'Y le dije no'.

Asimismo, reveló que de ser madre en un futuro no dudaría en garantizar el bienestar de sus retoños y en caso sea una mujercita, le daría consejos necesarios para que aprenda a cuidarse cada vez que sale sola a la calle y logre ser una gran profesional.

"Si fuera mujer le diría que siempre la voy a cuidar, que siempre voy a estar para ella, que sea una mujer fuerte, que trabaje mucho, estudie y sea una profesional. Si es varón le diría lo mismo porque los hijos son una bendición y siempre", finalizó.

¿Qué dijo sobre la hija de Farfán?

Por otro lado, Yahaira no fue indiferente a la reciente revelación de la nueva hija de Jefferson Farfán, a quien mantuvo en secreto, afirmando que "todo bebé siempre es una bendición para la familia".

"Mira yo no hablo de Jefferson hace muchísimos años porque obviamente no tenemos absolutamente nada que ver. Le deseo todo lo mejor, claro está, y siempre he creído que un hijo es una bendición entonces me parece súper bien, le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho y es una bendición, un bebé siempre es una bendición. Le deseo el bien a todo el mundo y ahora él que tiene un hijo súper bien y le deseo todo lo mejor", confesó Plasencia.

Asimismo, aseguró que no conoce a a Darinka Ramírez, quien es la madre de la hija de la 'Foquita': "No la conozco, no sé absolutamente nada de su vida hace mucho tiempo".

De esta manera, Yahaira Plasencia vuelve a sorprender a todos tras revelar que no está en sus planes inmediatos convertirse en madre, pero ya tiene pensado qué nombre ponerle a su hijo en caso sea niño o niña.