Mediante sus redes sociales Yahaira Plasencia informó a sus fanáticos que su canal oficial de YouTube fue hackeado por ciberdelincuentes. Asimismo, la salsera pidió a sus seguidores mantener la calma ante lo sucedido.

Al parecer Yahaira Plasencia no está pasando por su mejor momento, ya que su canal de YouTube fue victima de la ciberdelincuencia.

Como se recuerda, la salsera está en el ojo de la tormenta por las fuertes acusaciones de Nikole Akari, quién asegura que la cantante se robó unos aretes de diamante y le debe aproximadamente 5 mil soles por concepto de producciones de ropa y maquillaje.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la artista peruana anunció apenada que su equipo de trabajo está tratando de recuperar su cuenta oficial.

Yahaira Plasencia: Cantante de salsa informa que su canal de YouTube fue hackeado.

De igual manera, la intérprete de "Acaríciame" agradeció a sus fanáticos por los diversos mensajes de apoyo que recibió, asimismo, solicitó mantener la calma ya que indica que no dejará que el ataque virtual a su cuenta de YouTube afecte su carrera musical.

"Les agradezco de todo corazón las muestras de preocupación y cariño que he tenido desde muy temprano, espero podamos recuperar el canal pronto. Por favor mantengamos la calma, yo sigo trabajando porque esto no me a detener", agregó.