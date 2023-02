24/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales explotaron hace unas semanas, cuando se volvió viral un video donde se ve que un hombre dejó sola a su novia luego de que ella aceptara quitarse el maquillaje para ganar dinero, como parte de un reto. Ahora, se conoce que el sujeto regresó para pedirle matrimonio.

La influencer Lupita Anaya se acercó en aquel entonces a la joven pareja, cuando caminaban en los exteriores de un centro comercial, y le ofreció a la chica dinero para que se desmaquille frente a cámaras. Luego de dudarlo, finalmente la mujer aceptó y procedió a pasarse toallitas húmedas por el rostro.

Frente a la situación, el novio la miraba atentamente y manifestó que jamás la había visto sin maquillaje. Pasaron los segundos y el hombre se mostraba evidentemente incómodo, luego de ello desapareció del lado de la mujer y no lo pudieron localizar.

"Ay, no manches, no me digas que se fue. ¿Me dejó porque me desmaquillé? No se pase. Ya sabía yo", expresó con asombro la joven mujer, mientras aún terminaba de limpiar su rostro.

Lupita Anaya le dijo a la chica que ya había cumplido el reto y le entregó el dinero ganado. La joven levantó su brazo y dijo que ahora es una "soltera nueva", pero su desconcierto era notorio.

Regresó para pedir matrimonio

Ya que pasó tiempo, la misma influencer publicó un video donde da a conocer que la ahora expareja de la mujer, que se desmaquilló frente a cámaras, le pidió perdón. Además, le entregó a Anaya un regalo que esta le dio a la chica.

En el interior de dicho presente hubo una carta, donde el hombre expresó sus sentimientos. Sin embargo, la joven se armó de valor y amor propio, señaló que tenía que luchar por sus hijos y recalcó que no necesita tener un novio al lado para salir adelante.

Aunque encontró una caja con un anillo de compromiso y leyó la frase "cásate conmigo", no cambió de opinión y le pidió a su expareja que no la vuelva a buscar.

"Te pido que en verdad no me busques, no me llames, ahora sí que nada, cerrar ciclos, cerrar este mal hecho es la vida, muchísimas gracias por el regalo, pero no lo acepto, gracias", expresó.

Mira el video de cuando la mujer se desmaquilló