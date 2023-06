Manager de Yahaira Plasencia responde a las acusaciones de Nicole Akari sobre aretes de diamante

13/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta después que la fashion stylist Nicole Akari la acuse de quedarse con algunas joyas que le prestó, entre los que se encuentran unos aretes de diamante. Ante esto, el manager de la salsera ha salido al frente para responder por estas acusaciones.

¿Qué dijo el manager de Yahaira?

El programa "América hoy" le dio un espacio al manager de Yahaira Plasencia para que pueda responder por las acusaciones de Akari. En ese sentido, el manager expresó que por el momento la salsera está enfocada en otras cosas, por lo que no responderá las acusaciones de la asesora de imagen.

"Te voy a ser completamente sincero, ahorita Yahaira viene de cantar con el Grupo Niche. Estamos en la promoción de un disco y no me gustaría desenfocarme en temas que no suman a la carrera de Yahaira. Ella no va a dar declaraciones referente a eso", puntualizó.

Tras estas declaraciones, queda claro que Yahaira ha restado importancia a lo que Nicole dijo sobre ella, pues está decidida a enfocarse en promocionar su nuevo álbum.

¿Qué acusación hizo Nicole Akari?

Como se recuerda, el día de ayer la influencer de moda tomó un espacio del programa que conduce Ethel Pozo para revelar que Yahaira le debe dinero, por lo cual no podría volver a trabajar con ella.

"He trabajado demasiado con ella, pero llegó un punto en que esto ya no es sostenible. Yo nunca trabajo gratis. No hay manera que te haga megaproducciones de fotos por al amor al chancho", señaló al inicio.

Además, Nicole Akari señaló que la deuda que Yahaira Plasencia tiene con ella es significativa, tanto así que necesitará tomarse un tiempo para calcular el monto exacto. "Ay tendría que revisar mi WhatsApp y sacar la cuenta, pero sí me debe (una fuerte cantidad)", comentó.

Durante la entrevista, Nicole Akari también reveló que Yahaira Plasencia le debe más que dinero. La crítica de moda mencionó que la salsera se apropió de unos aretes que le pertenecían, los cuales nunca había estrenado.

"La última vez me harté porque me regalaron unos aretes hermosos (...) Ella los ve y me dice: Ay qué lindos, préstamelos, le digo: Yahaira ni siquiera yo los he usado, pero como insistió le dije: 'ya póntelos a la salida me los das'. Nunca regresó a mi casa y nunca me devolvió el arete y cuando el dije: Yahaira ¿y los aretes? Me dijo ya te los devolví", narró.

Es por esto que, Yahaira Plasencia está siendo portada de muchos titulares, pues unos aretes de diamante no son baratos y según Nicole Akari, la salsera nunca se los devolvió.