¿Yahaira Plasencia y Jair Mendoza terminaron por una tercera persona? Esto es lo que se sabe

Yahaira Plasencia y Jair Mendoza causaron gran sorpresa al anunciar el fin de su relación sentimental luego de más de un año juntos. Y aunque aclararon que todo se dio en buenos términos, surgieron fuertes rumores que incluirían a una tercera persona en la situación

De acuerdo al comunicado compartido en redes sociales, Mendoza precisó que la decisión de separarse se habría dado por mutuo acuerdo y que aún queda un sentimiento de respeto y cariño entre los dos, sobre todo por los gratos momentos que compartieron como pareja.

Sin embargo, muchos seguidores se preguntan cuál es el verdadero motivo de esta inesperada ruptura, pues, como se sabe, ninguno de los dos reveló la verdadera razón por la cual terminaron distanciándose.

Ante ello, el conocido twittero, 'Pajita', lanzó una posible hipótesis tras recolectar una serie de pruebas que vincularían a una tercera persona en la polémica relación de los cantantes.

"Y ya que Yahaira y Jair se separaron, las 'tremendongas' le ponen el ojo a esta chica con la que el salsero trabajaba y a la que empezó a dar 'Me gusta' hace tres días y ya tú sa' lo que pasa de 'Me gusta en me gusta!", escribió el polémico usuario, evidenciando los 'likes' de Jair Mendoza a una joven con la que trabaja.