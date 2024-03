¿Quiere ser mamá? Yahaira Plasencia sorprende a fans con emotiva publicación: "Estoy emocionada"

12/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Ya se animó? Yahaira Plasencia es uno de los personajes que más ha despertado polémica en la farándula peruana. Sin embargo, esta vez la salsera enterneció a todos sus seguidores con una publicación que reflejaría sus deseos de convertirse en madre.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió un emotivo video que sorprendió a todos sus fans, pues pensaron que la afamada 'Reina del totó' estaría practicando para traer a su primer bebé al mundo

¿Qué publicó?

Como se recuerda, recientemente, Jefferson Farfán impactó a más de uno al revelar que tiene una hija de un año aproximadamente. Por ello, muchos creen que la salsera no querría quedarse atrás y ya estaría pensando en ser mamá.

En su Instagram, la intérprete de 'Cobarde', compartió un emotivo video donde presenta a su sobrinito recién nacido y sorprendió por la manera en que engreía al bebé. Lo sostenía con mucha ternura entre sus brazo y le hablaba con dulzura, un comportamiento que vemos por primera vez en la artista nacional.

"Amigos les quiero presentar a mi sobrino. Estoy muy emocionada de conocerlo, es una hermosura, preciosura... El futuro William Levi, que hermoso. Es una cosita hermosa, precioso, lindo", expresó la cantante de salsa en el video.

¿Planea convertirse en madre?

Cabe mencionar que, hace unas semanas, Yahaira Plasencia reveló que sí le gustaría ser mamá, pero que todavía no está en sus planes: "Ahorita mis planes no está tener hijos, no quiero por el momento. Cuando tenía 23 años me preguntaron 'a qué edad te gustaría tener hijos' y yo dije a los 32, ya faltan tres años ya".

En aquella entrevista contó que planeaba convertirse en madre a los 37 años e incluso. pensaba en hacer congelar sus óvulos. Al parecer, el pequeño detalle de conocer a su sobrino recién nacido, pudo haber cambiado la fecha para más temprano.

Se pronuncia sobre hija de la 'Foquita'

Yahaira comentó sobre el nacimiento de la pequeña y aseguró que un bebé siempre es 'una bendición para la familia'.

"Mira yo no hablo de Jefferson hace muchísimos años porque obviamente no tenemos absolutamente nada que ver. Le deseo todo lo mejor, claro está, y siempre he creído que un hijo es una bendición entonces me parece súper bien , le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho y es una bendición, un bebé siempre es una bendición. Le deseo el bien a todo el mundo y ahora él que tiene un hijo súper bien y le deseo todo lo mejor", expresó.

Finalmente, al parecer, el nacimiento se su sobrino estaría animando a Yahaira Plasencia a convertirse en madre muy pronto.