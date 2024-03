¡En shock! Yahaira Plasencia se pronuncia sobre la nueva hija de Jefferson Farfán ¿Qué dijo?

11/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de mucho tiempo, Yahaira Plasencia volvió a hablar de Jefferson Farfán. Así como muchos, la salsera se mostró sorprendida al enterarse que la 'Foquita' tiene una hijita de más de un año; y se animó a comentar sobre ello.

Una reportera del programa 'Todo se filtra' abordó a la cantante para consultarle sobre la tremenda bomba que soltó el futbolista la semana pasada, cuando habló del secreto nacimiento de su hija de un año y dos meses en el estreno de su podcast, Enfocados.

Yahaira Plasencia se pronuncia

Ante esta impactante noticia, Yahaira comentó sobre el nacimiento de la pequeña y aseguró que un bebé siempre es 'una bendición para la familia'.

"Mira yo no hablo de Jefferson hace muchísimos años porque obviamente no tenemos absolutamente nada que ver. Le deseo todo lo mejor, claro está, y siempre he creído que un hijo es una bendición entonces me parece súper bien , le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho y es una bendición, un bebé siempre es una bendición. Le deseo el bien a todo el mundo y ahora él que tiene un hijo súper bien y le deseo todo lo mejor", expresó.

Asimismo, aseguró que no conoce a a Darinka Ramírez, quien sería la madre de la hija de Jefferson Farfán: "No la conozco, no sé absolutamente nada de su vida hace mucho tiempo".

Le desea lo mejor a Jefferson Farfán

Finalmente, la popular 'Reina del totó' fue consultada sobre el nuevo podcast que ha lanzado el futbolista y no pudo ocultar su incomodidad.

"Como te digo, no hablo de terceras personas, no me gusta hacerlo, he hecho una excepción porque es un niño, una bendición y que le vaya todo súper bien, pero nada, yo le deseo bien a todo el mundo", concluyó.

Jefferson Farfán anuncia que tiene una hija

Hace unos días, Jefferson Farfán dejó boquiabiertos a todos al anunciar que tiene una hija de un año. Sin embargo, reveló que prefirió mantener su nacimiento en secreto para evitar exponerla ante los medios.

"He tratado de mantenerlo en perfil bajo porque no he querido exponer a mi hija, como se expuesto en algunos momentos a mis hijos", afirmó el exfutbolista durante el primer capítulo de su podcast.

Como se mencionó, esta revelación de Jefferson Farfán impactó a todos y, sin lugar a todos, a Yahaira Plasencia también. Por ello, la salsera no pudo evitar ser consultada sobre esta tremenda noticia.