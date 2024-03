Jefferson Farfán: ¡Bomba! Darinka Ramírez es madre de la hija de la 'Foquita' y ambos la presentan en redes

17/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, Jefferson Farfán dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al revelar que tiene una hija, comentó que la pequeña tiene poco más de un años y mencionó que guardó este secreto para no exponerla, tal y como sucedió con sus otros hijos.

En su podcast 'Enfocados', decidió compartir esta tierna noticia con todos sus hinchas y sorprendió al dar a entender, que podría tener más hijos en un futuro. Sin embargo, no se sabía, con certeza, sobre la identidad de la madre de la pequeña y muchos comenzaron a indagar en las redes sociales. Según las publicaciones, algunos usuarios comentaron que la modelo Darinka Ramírez sería la mujer con quien la 'Foquita' tuvo a su niña.

Darinka Ramírez es la madre de la bebé

Tras las especulaciones, se pudo confirmar que Darinka Ramírez es la progenitora de la última hija de Jefferson Farfán, por una reciente publicación que compartió en redes sociales.

Darinka Ramírez presenta a su hija.

Cabe recordar que, hace unos días, el futbolista mostró el rostro de la pequeña Luhana, en redes sociales. Esta vez, ambos compartieron abiertamente fotos de la pequeña, confirmando así que se han convertido en una hermosa familia.

¿Cómo se lleva Darinka y doña Charo?

'Cuto' Guadalupe habló con 'América hoy' luego de ser el invitado especial en el canal de YouTube de la 'Foquita' Farfán, 'Enfocados'. Cuándo fue consultado sobre la relación que tiene doña Charo y Darinka Ramírez, el exfutbolista dejó claro que ambas llevan una buena relación por el bienestar de la pequeña Luana.

"Claro, claro, tú lo has dicho, la buena relación es muy importante, más aún cuando hay una criatura de por medio . Felicito a ambas partes porque han manejado bien la situación y ahora a disfrutar de Luana y poder pasarla bien en familia, que es lo más importante", concluyó Cuto.

Asimismo, contó que aún no conoce a la bebé personalmente, pero el '10 de la calle' ya le prometió que pronto la conocerá. "Me enseñó fotos, pero ya me dice 'tío ya la voy a llevar a la casa para que la vea la mamá Princess y toda la familia'".

En esa misma línea, mencionó que la madre de Jefferson Farfán, doña Charo, está encantada con la bebé, pues tiene mucha similitud con ella.

"Mi hermana está que se le cae la baba, mi hermana Charo imagínate, está muy feliz y más aún que tiene toda la caminada de ella, el parecido a la familia es impresionante", agregó.

Como se mencionó, por fin, se pudo confirmar que Darinka Ramírez es madre de la pequeña Luhana, la bebé que tiene en común con Jefferson Farfán.