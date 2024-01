"Yo dormía y él me tocaba": Aún esposo de Leslie Moscoso habría sido denunciado por tocamientos indebidos

La exbailarina y actriz Leslie Moscoso enfrenta un difícil momento en su vida personal, pues recientemente se ha dado a conocer una denuncia por tocamientos indebidos supuestamente en contra de su aún esposo, José Cortez.

Este explosivo adelanto de un programa de entretenimiento promete desentrañar los detalles detrás de la separación del aún matrimonio, revelando una situación terrible que ha dejado a la audiencia boquiabierta.

Hace algunas semanas, Leslie Moscoso compartió un comunicado anunciando el fin de su matrimonio, sin desvelar las razones detrás de esta decisión. Sin embargo, el programa de espectáculos logró obtener información sobre una denuncia presentada por la actriz, alegando que su hija mayor habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte de su aún esposo.

El parte policial revela el presunto testimonio de un menor de edad, quien afirma haberse percatado de la situación mientras dormía. El magazine ha logrado obtener declaraciones impactantes de Leslie Moscoso, donde describe actos de violencia y agresiones verbales, detallando momentos desgarradores que llevaron a la ruptura de su matrimonio.

Ante estas acusaciones, el exfutbolista y empresario, José Cortez, ha negado enérgicamente cualquier tipo de conducta inapropiada hacia la hija de su aún esposa, la sobrina de Ernesto Pimentel.

En una entrevista exclusiva con el programa, Cortez expresó su incredulidad y defendió su reputación, considerando a la joven como parte de su propia familia. Aseguró no solo la falsedad de las acusaciones, sino también la inexistencia de cualquier agresión contra Leslie Moscoso.

"Yo no quería dar declaraciones porque no soy una persona pública [...] No llevarás mi sangre ni mi apellido, pero te quiero mucho", se escucha decir en el avance promocional al aún esposo de la bailarina.