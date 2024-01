¡No lo quiere ver! Leslie Moscoso tras conocer que su esposo invitó a Katty Rojas a un hotel: "Estoy asqueada"

Leslie Moscoso sorprendió a más de uno al anunciar oficialmente su separación de José Carlos Cortez; sin embargo, no esperó a que la modelo Katty Rojas revelara que su aún esposo la invitó, hace algún tiempo atrás, a un hotel.

Luego de las polémicas declaraciones de Katty Rojas, el diario 'Trome' se comunicó con la protegida de Ernesto Pimentel, quien afirmó sentirse 'asqueada' por la situación. Además, aseguró que, de ahora en adelante, saldrás a hablar más personas, por lo que prefería mejor quedarse en silencio.

"De seguro saldrán más personas... prefiero no decir nada, no necesito decir nada más. Sus acciones lo pintan de cuerpo completo, estoy asqueada de todo esto", señaló la actriz cómica.

Cabe precisar que, días atrás, la actriz cómica denunció públicamente que Cortez la amenazó de muerte, lo cual fue negado por el mismo empresario en otra entrevista.

En una reciente entrevista para diario 'Trome', el exdeportista fue consultado sobre el comunicado que emitió la bailarina donde afirmaba recibir constantes amenazas de muerte y agresión por parte de su aún esposo.

Asimismo, negó que el motivo de su inesperada separación haya sido por algún tipo de agresión física o psicológica, suponiendo que quizá fue porque el amor que ambos se tenían finalmente se acabó.

"Nunca ha habido eso, nunca. Ha sido porque quizá el amor se acabó, en su momento tuvimos una relación muy bonita, he sido muy feliz. (...) no somos la primera ni última pareja que se separa, y cada quien tiene el derecho de continuar con su vida de la manera que mejor le parezca", agregó.

En cuanto a una presunta infidelidad, José Carlos Cortez volvió a descartar que eso haya ocurrido en su matrimonio. Según sus propias palabras, se encuentra tranquilo y no pretende insinuar que algo así haya ocurrido entre ellos.

"No, creo que no. Yo estoy tranquilo, y a ella, siempre la he visto como una mujer muy correcta. No podría decir algo que jamás he visto, sería maldad de mi parte afirmar algo así. No vivo un momento bueno pero tampoco voy a inventar cosas", mencionó.