Youna revela que fue internado en hospital psiquiátrico tras terminar con Samahara: "Estaba en depresión"

"Magaly TV, la firme" volvió a encender la polémica en su último programa, pues tuvo como invitado a Youna, expareja de la influencer Samahara Lobatón. Ellos tuvieron una discusión pública y en medio de eso, el barbero reveló que tras romper con la influencer, tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico debido a una fuerte depresión.

Todo empezó porque Magaly empezó a reclamarle a Youna, el porqué le había enviado fotos a Samahara con una soga atada a su cuello, dando a entender que se pensaba suicidar; ante esto, el barbero no tuvo más que aceptar lo que hizo y que debido a eso, fue a parar en un centro de salud mental.

"Tengo los papeles, yo después de ese acto, fui a terapia y estuve internado, fui a un hospital psiquiátrico, me medicaron porque la decisión que tomé estaba mal, estaba hundido en la depresión, no podía aceptar lo que estaba pasando en mi vida", empezó diciendo Youna.

Ante esto, Samahara respondió diciendo que Youna no toma las pastillas, esto según lo que le dijo la propia hermana del barbero; sin embargo, Youna negó todo y dijo que aún le quedan dos citas con el terapeuta y hasta propuso hacer un EN VIVO durante su visita al hospital psiquiátrico.

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme', Youna también se mostró más sereno e hizo un mea culpa por haberle faltado el respeto a Samahara Lobatón, quien es la madre de su única hija, la pequeña Xianna.

Asimismo, el barbero agregó que ninguna persona merece recibir el trato que él tuvo con Samahara, reconociendo que se equivocó.

Por su parte, la segunda hija de Melissa Klug volvió también al programa de Magaly Medina para acusar a Youna de haberla maltratado psicológica y físicamente durante su embarazo.

"¿Cómo puedo conciliar con una persona que durante los últimos seis meses me ha torturado de la peor manera? Todo lo que yo he estado haciendo soltera, me compete a mí. Yo mil veces le he perdonado, embarazada soporté que me levante la mano, que me bote de la casa estando con mi barriga", sentenció ante Medina.