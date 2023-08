Youna se disculpa por insultar a Samahara Lobatón: "Me arrepiento por hablar así"

02/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de haber utilizado fuertes calificativos para dirigirse a Samahara Lobatón, Youna decidió brindarle una exclusiva entrevista a Magaly Medina, donde aprovechó en pedirle disculpas a la madre de su pequeña hija.

Se disculpó

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme', Jonathan Horna mejor conocido como Youna se mostró más sereno e hizo un mea culpa por haberle faltado el respeto a Samahara Lobatón, quien es la madre de su única hija, la pequeña Xianna.

"Fue un momento impulsivo, me arrepiento de haber hablado así. Le pido disculpas a Samahara", manifestó durante el enlace en vivo que tuvo con el programa de la Urraca.

Asimismo, el barbero agregó que ninguna persona merece recibir el trato que él tuvo con Samahara, reconociendo que se equivocó.

"Si me equivoqué y lo reconozco", señaló la expareja de Samahara Lobatón.

Por su parte, la segunda hija de Melissa Klug volvió también al programa de Magaly Medina para acusar a Youna de haberla maltratado psicológica y físicamente durante su embarazo.

"¿Cómo puedo conciliar con una persona que durante los últimos seis meses me ha torturado de la peor manera? Todo lo que yo he estado haciendo soltera, me compete a mí. Yo mil veces le he perdonado, embarazada soporté que me levante la mano, que me bote de la casa estando con mi barriga", sentenció ante Medina.

Youna afirmó que Samahara lo engañó con Yordy Reyna

En conversación con Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, el barbero reveló que la madre de su pequeña hija le fue infiel con el exseleccionado nacional, Yordy Reyna mientras ambos se encontraban en una fiesta.

"Ella se va a una fiesta y yo le reclamo que no me avisó. Comenzamos a hablar, pero ella me dijo que no quería hablar conmigo porque yo solo quería pelear", contó Youna en el programa de 'Amor y Fuego'.

Asimismo, contó que le halló una conversación a la influencer en la que ella le confirma a una de sus amigas que durmió con dicho futbolista en el mes de enero.

"Cuando yo veo la conversación con su amiga, ella le dice: 'Mira me lo encontré en la fiesta', y su amiga le dice: 'no te vayan a grabar saliendo con él'. Ella le confirma a su amiga que sí durmió con él y hay una cosa fuertísima que yo no la quiero leer que dice: 'Sí, me dejó disfrutar'", acotó.

Definitivamente, la situación conflictiva entre Youna y Samahara Lobatón continuará, a pesar de que el barbero se animó a pedirle disculpas públicamente por los insultos que utilizó contra ella.